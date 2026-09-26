MHP lideri Bahçeli'den 26 Eylül Türk Dil Bayramı mesajı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Dil Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında dilin, bir milletin kültürüne anlam, ruh ve içerik kazandıran, duygu ve düşüncelerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan vazgeçilmez bir değer olduğunu ifade etti.

Milletlerin tarih boyunca sahip oldukları ahlakı, gelenekleri, hatıraları, yaşayış biçimlerini ve ortak değerleri büyük ölçüde dilleri aracılığıyla muhafaza ettiğini belirten Bahçeli, Türkçenin de milletin hafızası, ortak bilinci ve müşterek duygularının taşıyıcısı olduğunu kaydetti.

"TÜRKÇEMİZ GEÇMİŞ İLE GELECEK ARASINDA KURDUĞUMUZ EN GÜÇLÜ KÖPRÜLERDEN BİRİDİR"

Türkiye’nin varlığı ve geleceğinin Türkçenin varlığı ve geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Bahçeli, Türkçenin yalnızca bir iletişim ve anlaşma aracı olmadığını belirtti.

Haberin Devamı

Bahçeli, Türkçenin milleti millet yapan, tarihten ve kültürel birikimden beslenen temel değerlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Yüzlerce kuşağın düşüncesini, hatırasını ve tecrübesini taşıyarak bugünlere ulaşan Türkçe, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz en güçlü köprülerden biridir. Bu nedenle Türkçeyi korumak, yaşatmak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak, devlet ve millet olarak ortak sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

"DİLİN ZAYIFLAMASI ÖNEMLİ BİR MESELEDİR"

Türkçenin zayıflamasının ve zaman içerisinde başka diller karşısında kendi gücünü kaybetmesinin yalnızca dil alanında yaşanacak bir değişim olarak görülmemesi gerektiğini belirten Bahçeli, dilin zayıflamasının kültürel aidiyetin, milli şuurun ve ortak kimliğin de zedelenmesine yol açabilecek önemli bir mesele olduğunu ifade etti.

Bahçeli, dilin millet fertleri arasındaki aidiyet duygusunu güçlendirdiğini, ortak bir "biz" anlayışını beslediğini ve toplumsal birlikteliği perçinleyen yaşayan bir varlık olduğunu kaydetti.

Türkçenin tarih boyunca milletin siyasi ve kültürel varlığının şekillenmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Bahçeli, Orhun Anıtları’ndan Kaşgarlı Mahmut’a, Ahmet Yesevi’den Karamanoğlu Mehmet Bey’e, Yunus Emre’den Ali Şir Nevai’ye uzanan büyük bir kültür mirasının Türkçenin taşıyıcılığında bugüne ulaştığını ifade etti.

Haberin Devamı

Bahçeli, "Türkçemiz; bin yıllık kardeşliğin, ortak hafızanın ve müşterek ülkülerin güçlü bir bağlayıcısıdır. Bu nedenle Türkçenin korunması, yalnızca geçmişe sahip çıkmak değil, geleceğimizi de güvence altına almaktır" dedi.

Türkçenin bilim, sanat, edebiyat ve düşünce dili olarak daha da güçlenmesi gerektiğini belirten Bahçeli, dilin doğru, temiz ve özenli kullanılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Yabancı kavram ve sözcüklerin ölçüsüz biçimde Türkçeyi kuşatmasına karşı dilin kendi imkânlarının geliştirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, Türkçenin zenginliğinin ortaya çıkarılması ve çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen güçlü bir dil olarak yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

Haberin Devamı

Türkçenin ecdattan bırakılan bir emanet olduğunu ifade eden Bahçeli, "Onu sevmek, korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara bütün zenginliğiyle aktarmak milli bir görevdir" dedi.

Bahçeli, mesajının sonunda, "26 Eylül Türk Dil Bayramı vesilesiyle, Türkçemizin geçmişten geleceğe uzanan güçlü ve canlı bir kültür mirası olarak yaşamasını; bilimde, sanatta, edebiyatta ve hayatın her alanında daha da güçlenmesini diliyor, 26 Eylül Türk Dil Bayramı’nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.