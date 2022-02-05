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MHP lideri Bahçeli'den 2023'te yapılacak seçim için 'Hazırlıklı olun' talimatı

#MHP#Devlet Bahçeli#Kızılcahamam
MHP lideri Bahçeliden 2023te yapılacak seçim için Hazırlıklı olun talimatı

MHP'nin 'Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı', Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında başladı. Bahçeli, teşkilatın gelecek yıl yapılacak genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlıklı olmasını istedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otelde gerçekleştirilen toplantıda Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

Devlet Bahçeli ve beraberindekiler, toplantı öncesinde Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Anıtta Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi. Bahçeli, daha sonra şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu Ülkücü Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı. Devlet Bahçeli, Gökbörü Otağı'nda partililerle bir süre sohbet ettikten sonra toplantının yapılacağı otele geçti.

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BAHÇELİ'DEN TALİMAT

Basına kapalı yapılan toplantının açılışında konuşan Bahçeli, ülke gündemini değerlendirdi. Bahçeli konuşmasında, tüm yöneticiler ve milletvekilleriyle teşkilatın gelecek yıl yapılacak genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlıklı olmasını, saha çalışmalarına ağırlık verilmesini, özellikle muhalefetin söylemlerine karşı halka Cumhur İttifakı'nın tezlerinin anlatılmasını istedi.

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Yarın sona erecek toplantıda seçim sürecinde hem genel merkez hem teşkilat bazında yapılacak çalışmaların ele alınacağı, ülke sorunlarının değerlendirileceği, ayrıca TBMM'nin bu yılki faaliyetlerinin konuşulacağı belirtildi.

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