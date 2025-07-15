×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MHP lideri Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: Milli diriliş destanı, işgal ve ihanete karşı milletin kıyamıdır

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Devlet Bahçeli#15 Temmuz
MHP lideri Bahçeliden 15 Temmuz mesajı: Milli diriliş destanı, işgal ve ihanete karşı milletin kıyamıdır
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 01:40

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9’uncu yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "15 Temmuz, milli diriliş destanı, işgal ve ihanete karşı milletin kıyamıdır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi ve muazzez milletimizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Haberin Devamı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması, MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bahçeli, açıklamasında, "Dokuz yıl önce haçlı emellerine hizmet ve refakat eden FETÖ ve iş birlikçi çevrelerin vatanımızı ele geçirme projesi yırtılıp atılmıştır. Bu uğurda 252 vatan evladı şehit düşmüş, binlerce vatan evladı gazi olmuştur. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi ve muazzez milletimizi saygıyla selamlıyorum. Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına kast etmeyi düşünen veya buna teşebbüs eden kim olursa olsun tarihi ve hukuki bedeli en ağır şekilde ödemesi mutlak bir sonuçtur. Devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet sonsuza kadar müdafaa edilecektir” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MHP#Devlet Bahçeli#15 Temmuz

BAKMADAN GEÇME!