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MHP lideri Bahçeli'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

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#15 Temmuz#Bahçeli#MHP
MHP lideri Bahçeliden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 01:21

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "15 Temmuz, Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir." ifadesini kullandı.

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Bahçeli, MHP'nin NSosyal'deki hesabından paylaşılan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz, Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir. 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğin gasbedilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. Bu nedenle 15 Temmuz'u doğru okumak, yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da milli bir mecburiyettir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum. Gazilerimize sağlık, afiyet ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Rabb'im milletimizi her türlü fitneden, devletimizi her türlü saldırıdan muhafaza buyursun."

  

 

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#15 Temmuz#Bahçeli#MHP

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