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MHP lideri Bahçeli: ‘Yeni parti’ye Hazine yardımı yapılmalı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#MHP#Hazine
MHP lideri Bahçeli: ‘Yeni parti’ye Hazine yardımı yapılmalı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in kuracağı yeni partiye ilişkin sürpriz bir öneriyi gündeme getirdi.

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Bahçeli, CHP’nin aldığı Hazine yardımından Özel’in partisine de milletvekili sayısına göre pay aktarılmasının “etik” olacağını söyledi.

MİLLETVEKİLİ SAYISI ORANINDA

MHP Lideri, CHP’den yeni bir siyasi parti kurulacağı ve buna bağlı olarak milletvekilleri ile parti malvarlığının nasıl paylaşılacağına yönelik soruya şu karşılığı verdi: “CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var, 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da malvarlığının nasıl taksim edileceği konusudur. Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise böyle bir durumda; 2026 yılında Hazine’den CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında Hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır.” 

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#CHP#MHP#Hazine

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