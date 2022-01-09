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MHP lideri Bahçeli: Türkiye’den Kazakistan mı çıkaracaksınız?

#Devlet Bahçeli#MHP#Sokak Tepkisi
MHP lideri Bahçeli: Türkiye’den Kazakistan mı çıkaracaksınız

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Zamları, enflasyondaki artışları sokak tepkisiyle birleştirip Türkiye’den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşlüyorsunuz? Kazakistan’daki sokak eylemlerini izleyince bitiniz mi kanlandı? Sandık diyorsanız 2023 yılının haziran ayını bekleyeceksiniz” dedi.

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MHP Genel Merkezi’nde düzenlenen MHP Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 16’ncı Dönem Sertifika Töreni’nde konuşan Devlet Bahçeli, özetle şunları kaydetti:

MİLLİ DEMLENME

“Osmanlı’ya hasta adam muamelesi yapan, Türkiye’yi de hastalandırmak için kriz, kaos üretimini biteviye sürdüren küresel emperyalizm için hamdolsun deniz bitmiştir. İhtiyaç duyulan siyasi ve milli demlenme süreci tamamlanmıştır. Hiçbir çılgın milli varlığımıza zincir vuramayacaktır.

NEYİN HAZIRLIĞI?

70’ine merdiven dayayan bir akademisyen çıkmış, hem de siyaset bilimci, barışçıl protestolardan bahsediyor. Neyin hazırlığını planlıyorsunuz? Zamları, enflasyondaki artışları sokak tepkisiyle birleştirip Türkiye’den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşlüyorsunuz? Kazakistan’daki sokak eylemlerini, kanunsuz gösterileri izleyince bitiniz mi kanlandı? Cesaretiniz mi kanatlandı? Cüretiniz mi katlandı?
Kılıçdaroğlu, korkusundan Türk Lirası diyemiyor, bilahare karşımıza geçip pervasızca milliyetçilik taslayarak gülünç durumlara düşüyor. Milliyetçiliğin alanına fazla girmekten kaçınmalısın, aksi halde terörist Demirtaş’tan ikazname, HDP’den ihtarname, PKK ve FETÖ’den de ihbarname almaktan kaçamazsın, kurtulamazsın. Sayın Kılıçdaroğlu, geçiniz bu beylik lafları, bırakınız bu tantanaları, sokağa dökülseniz ne yazar, dökülmeseniz ne çıkar. Sandık diyorsanız 2023 yılının haziran ayını bekleyeceksiniz. ”

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YENİ VAKFIN ÇİNİ LOGOSUNU HEDİYE ETTİLER

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 16. Dönem mezunları, ‘Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’nın çini sanatıyla yapılmış logosunu, günün anısına Devlet Bahçeli’ye armağan etti. (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)

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#Devlet Bahçeli#MHP#Sokak Tepkisi

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