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MHP lideri Bahçeli: ‘Türkiye ekonomisi kuşatma altında’

#Devlet Bahçeli#Ekonomi#Döviz Kuru
MHP lideri Bahçeli: ‘Türkiye ekonomisi kuşatma altında’

Fiyat ve kur artışlarının nedenlerini yazılı bir açıklamayla değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altındadır” dedi.

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Fiyatların yükselmesinin faiz-döviz kuru arasındaki ilişkiyle değil, vatana ve millete yönelik ekonomik suikastla bağlantılı olduğunu vurgulayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin bu durumdaki dik duruşunu bozmaya kimsenin gücünün yetemeyeceğini belirtti ve özetle şunları söyledi:

“Bugün CHP Genel Başkanı Kayseri'de yine su kaynatmış, yine kayış koparmış, 2022 yılı bütçesinin yoksuldan alıp zengine kaynak aktaran bir bütçe olduğunu utanmadan zırvalamıştır. Türkiye ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altındadır. Karşımızdaki tablonun hiçbir ekonomik temeli yoktur. Rasyonel mülahazalarla cari gelişmelerin izahı yapılamayacaktır. Kılıçdaroğlu'na göre sandık gelirse döviz de inecektir. Kaldı ki fiyatların tırmanışı ekonominin teorik kalıplarına aykırıdır. Döviz yükselirken borsanın düşmesi, üstelik piyasalarda anormal oynaklıkların kısır döngü içinde artış sergilemesi Türk milletinin ve Türkiye'nin düşmanca bir senaryoya maruz kaldığına bariz işarettir. Geçmişte benzerlerine şahit olduğumuz operasyonların bir yenisi daha sahnelenmektedir. Stokçular, karaborsacılar, fırsatçılar, ekonomik ByLock’çular, iç ve dış ihanetin azılı failleri devreye girmişler, millete ve devlete saldırı üstüne saldırı planlayarak harekete geçmişlerdir. Türkiye spekülatif atakların hedefindedir. Döviz piyasasıyla oynayan kimlerdir? Vurguncular kimlerdir? Mesele milli güvenlik meselesi haline dönüşmüştür. TÜSİAD ve işbirlikçi siyasetçiler karşı çıksa da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır. Türk milleti bu badireyi atlatacaktır. Ekonomide uygulanan model ve programın her türlü iç ve dış provokasyonu etkisiz hale getirerek Türkiye'yi daha güçlenmiş, daha kalkınmış bir refah seviyesine denge ve disiplinle ulaştıracağına sonuna kadar inandığımızı bilhassa paylaşıyorum.”

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#Devlet Bahçeli#Ekonomi#Döviz Kuru

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