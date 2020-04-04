MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMHP lideri Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti
GeriGündem MHP lideri Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 04.04.2020 - 12:20,Son Güncelleme:/

MHP lideri Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MHP lideri Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti
Abone Olgoogle-news

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in, vefatının 23. yılında Anıtmezarını ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sabah saatlerinde partisinin kurucusu Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarına ziyarette bulundu. Bahçeli'ye az sayıda partili eşlik etti. Bahçeli, vefatının 23'üncü yılı nedeniyle Türkeş'in mezarına karanfil bırakıp, su döktü ve dua etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle