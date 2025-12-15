×
MHP lideri Bahçeli: Türk dili; millet olma şuurunu besleyen temel sütundur

Güncelleme Tarihi:

Mehmet Kerem Hançer
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 16:34

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda "Türk dili; millet olma şuurunu besleyen, tarih bilincini diri tutan ve kültürel sürekliliği temin eden temel sütundur." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli yayınladığı mesajda "Türk Dili Ailesi Günü; Türk milletinin müşterek hafızasını, irfanını ve tarihsel yürüyüşünü idrak etmeye imkân sunan müstesna bir gündür." ifadelerine yer verdi.

İşte MHP lideri Bahçeli'nin mesajı:

15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü; kökü mazinin derinliklerine uzanan, istikbale yönelen büyük Türk milletinin müşterek hafızasını, irfanını ve tarihsel yürüyüşünü idrak etmeye imkân sunan müstesna bir gündür.

"TÜRK DİLİ; MİLLET OLMA ŞUURUNU BESLEYEN TEMEL SÜTUNDUR"

Türk dili; millet olma şuurunu besleyen, tarih bilincini diri tutan ve kültürel sürekliliği temin eden temel sütundur. Altaylar’dan Balkanlar’a, Hazar havzasından Akdeniz’e uzanan geniş coğrafyada Türkçenin taşıdığı anlam dünyası; birlik fikrini pekiştiren, dirliği esas alan ve kardeşlik hukukunu muhafaza eden bir medeniyet tasavvurunu yansıtmaktadır.

Bu itibarla, Türkçenin tarihsel derinliğini ve ifade kudretini tahkim etmek; onu yozlaşmadan, yabancılaşmadan ve anlam kaybından uzak tutarak gelecek nesillere güçlü, sahih ve köklü bir miras halinde intikal ettirmek, kültürel sürekliliğin teminatı olmanın yanında milli varlığın korunmasına yönelik stratejik bir sorumluluk mahiyeti taşımaktadır.

15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü vesilesiyle; Türk diline emek veren ilim insanlarını, münevverleri ve gönül erlerini selamlıyor; Türk milletinin diliyle, kültürüyle ve ülküsüyle ilelebet var olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

