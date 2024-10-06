MHP Lideri Bahçeli tokalaşmayı anlattı

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MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 20’nci dönem eğitim ve öğretim yılının açılışını yaptı. Siyaset ve Liderlik Okulu’nun yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını dileyen Bahçeli, gazetecilerin DEM Partililerle tokalaşmasını sorması üzerine şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmanın son bölümünde, TBMM’de bir dayanışmanın, huzurun ve akıllı bir çalışmanın öngörülecek bir davetini de sunmuştur. Böyle bir davetten sonra Cumhur İttifakı’nın bileşeni olan MHP’nin Genel Başkanı olarak Cumhur İttifakı’nın ve Türk milletinin cumhurbaşkanı görevini üstlenmiş şahsın bu çağrısına bir adım atmak, bana düşen en önemli bir görevdir. Eğer bu çağrıya Cumhur İttifakı’nın bileşeni olan MHP bir adım atmazsa, diğerlerinden bir şeyler beklemek hakkı doğmaz. Fikirlerini kabul etmediğim milletvekillerinin yanına gidip, ellerini sıkmam, bu çağrıya dayalı kaynaştırıcı, birleştirici ve Türkiye partisi olma vasfının işareti olarak görülmesi gerekir. Buradan başka bir anlam çıkartmak da doğru değildir.

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GÜLER YÜZ HÂKİM OLDU

Meclis’in resepsiyonunda bu yaklaşımları görmekten de çok memnun oldum. Birçok siyasi parti, geçmiş dönemlerden çok daha kalabalık bir şekilde Meclis resepsiyonunu şereflendirmişler, orada karşılıklı görüşmeler içerisinde bulunmuşlar, güler yüz hâkim olmuştur. Bu güler yüzü devam ettirmek için adım atılıyor. MHP’yi böyle siyasi kısır anlayışlar içerisinde hapsetmek doğru değildir. MHP’yi iyi anlamak lazım. Attığı adımların ne olduğunu çok iyi düşünmek lazım. Alelacele cevaplar vererek gerginlik yaratmanın, kaosa, krize alet olmanın da gereği yoktur. O sebepten dolayı bu tartışmalara katkı sağlayan, hâlâ televizyonlarda, hele hele malum işi gücü bırakmış MHP düşmanlığıyla varlıklarını devam ettiren Halk Partisi’ni de kınıyorum. Aynı zamanda onların televizyonunu da kınıyorum. Akıllarını başlarına alsınlar, huzuru bozmasınlar. Türkiye’nin etrafında ateş çemberi var, ateşe katkı sağlamasınlar.”

MECLİS’TE YENİ OTURMA DÜZENİ: MHP-DEM KOMŞU OLDU

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-14 Mayıs 2023 genel seçiminden sonra Meclis’te değişen sandalye dağılımı sonucunda oturma düzeni de değiştirildi. DEM Parti, CHP ve AK Parti’nin sıralaması değişmedi. Ancak sırası kayan MHP grubu, DEM Parti’ye komşu oldu. Yeni oturma düzeni gelecek haftadan itibaren uygulanacak. Meclis İçtüzüğü’ne göre parti grupları Genel Kurul’da, Başkanlık Divanı kürsüsüne göre sağdan sola milletvekili sayısı en az olandan en fazla olana göre sıralanıyor.

SİNAN ATEŞ DAVASI: YARGININ KARARINA SAYGI DUYARIZ

-BAHÇELİ, Sinan Ateş davasıyla ilgili soruya da “Yargının kararına saygı duyarız. Bu dava üzerinden partimin ve Ülkü Ocakları’nın sorgulanması, kötülenmesi ve kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırılması için gayret gösteren bakış açılarını da kınıyorum” cevabını verdi.