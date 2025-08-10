MHP lideri Bahçeli 'Terörsüz Türkiye' süreci için tarih verdi

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı, TV100'ün sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili TBMM’de kurulan komisyonun çalışmalarını önemsediklerini ifade eden Devlet Bahçeli, siyasi partilerin çalışmalara destek vermesinin önemini vurguladı.

FESİH KARARI VE SİLAH BIRAKMA

Terör örgütünün, Öcalan’ın fesih çağrısına uygun davranmasının beraberinde yaşananların olumlu gelişmelere kapı araladığını ifade eden Bahçeli, silahları yakmanın anlamlı bir tavır olduğunu söyledi. Bahçeli “barışın tek kanatlı bir kuş olmadığının” altını çizdi.

MHP lideri silahları gömmenin sonra çıkarılıp tekrar kullanılabileceği manasına gelebileceğini ancak yakmanın “bir daha elimizi silaha sürmeyeceğiz” anlamını taşıdığını ifade etti.

BARIŞ İKLİMİ VURGUSU

Bahçeli, MHP olarak barış ikliminin artık vücut bulacak olması için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Ayrıca Kürt kökenli vatandaşların da terörün bitmesi için sürdürülen çalışmaları sahiplendiğini vurguladı.

SÜREÇLE İLGİLİ TARİH VERDİ

Devlet Bahçeli, televizyonda Diyarbakır sokaklarında bir gencin gece vakti elinde dondurmayla caddede gezdiğini izlediğini belirterek bu görüntüyü görmenin dahi umut verici gelişmeleri gösterdiğini ifade etti. MHP Lideri Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini söyledi.