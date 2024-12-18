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MHP Lideri Bahçeli Suriye'den gelen heyeti kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Devlet Bahçeli#Suriye
MHP Lideri Bahçeli Suriyeden gelen heyeti kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 22:45

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye Milli Ordusu'na bağlı 2'nci Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci'yi kabul etti.

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MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriye Milli Ordusu komutanlarının ziyaretinden fotoğraf paylaşıldı. Ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’yi ikinci kez ziyaret ederek bölge ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular ve Sayın Genel Başkanımızın hayır dualarını aldılar" denildi.

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#MHP#Devlet Bahçeli#Suriye

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