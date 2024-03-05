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MHP Lideri Bahçeli: Soykırım trajedisi son bulmalıdır

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#Devlet Bahçeli#Gazze#İsrail
MHP Lideri Bahçeli: Soykırım trajedisi son bulmalıdır
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in Gazze zulmüne yönelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

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Bahçeli paylaşımında şunları kaydetti:

“Filistin halkı ve işgal atındaki yurt toprakları zulmün pençesinde, hunhar saldırı ve operasyonların odağındadır. Sayıları 30 bini aşan sivil ve masum Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. İsrail, Filistinlilerin hayat ve varlık haklarına karadan ve havadan ölüm yağdırmaktadır. Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır.

ARA ÇÖZÜM DEĞİL KALICI BARIŞ

11 Mart 2024 tarihinden itibaren karşılayacağımız Mübarek Ramazan ayında, İsrail ile Filistin arasında ara çözüm değil, kalıcı ve kesin çözüm vasatı oluşturulmalıdır. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Boşa geçecek zaman kalmamıştır. Önümüzdeki ramazan, barışın kurumsallaşıp kökleşmesi için müstesna ve muazzez bir fırsattır. Şayet bu fırsat kaçarsa, bölgenin ve dünyanın bacasını ateş saracak, Türk milleti de bu tehdit ve tehlike karşısında tarafsız kalmayacaktır.”

 

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#Devlet Bahçeli#Gazze#İsrail

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