MHP Lideri Bahçeli: ‘Sorumlu aranıyorsa biz de varız’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörle mücadeleyi gölgelemek isteyen zillet ittifakı ağız birliği halinde konuşmaktadır. CHP Genel Başkanı’nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı sorumlu gösterme çabası, İP Başkanı’nın Gara faciasında siyaset parmağı araması, üstelik her iki partinin HDP’ye en küçük eleştiri dahi yapamaması utanç verici bir çirkinlik, PKK’nın yedek kulübesi olduklarının delilidir” dedi.

DİŞE DİŞ MÜCADELE

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Terörizm insanlığın ortak düşmanıdır. Mesele ağırdır, çözümü şarttır. Terörle mücadeleyi gölgelemek, bu alandaki muvaffakiyeti örselemek isteyen zillet ittifakı ağız birliği halinde ve hiç utanmadan konuşmaktadır.

PKK’NIN SAFINA GİRMİŞLERDİR

CHP, HDP, İP ve diğer marjinal partiler Gara’da, Türkiye’nin karşısında pozisyon almış, PKK’nın safına girmişlerdir. Gara’da devleti karalamak terör örgütü PKK’yı aklamak demektir. Bu dil terörist Karayılan’ın dilidir. Bilinmesini önemle isterim ki, cumhur ittifakının ortağı olarak şayet Gara’yla ilgili bir sorumlu aranıyorsa biz de varız, bu sorumluluğun altına seve seve girmeye hazırız. Türk devleti Gara’da hata yapmamış, hıyanete bedel ödettirmiştir. Terörle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin değerli komuta heyetinin, kahraman askerlerimizin, polislerimizin, korucularımızın sonuna kadar arkasındayız.” ◊