MHP lideri Bahçeli: Rejim değişikliği olacaksa İsrail'den başlamalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulunun 23. dönem eğitim ve öğretim yılı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

ABD / İsrail - İran savaşıyla ilgili gündemi değerlendiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Rejim değişikliklerine heves eden insanları hattı zatında demokrasiye ve ülkelerin varlığına saygı duymaya davet ediyorum." dedi.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ OLACAKSA İSRAİL'DEN BAŞLAMALI"

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bugüne kadar ki uygulamış olduğu değerlendirmeler ışığında dünyada ülkeler arasındaki çatışmaya fırsat vermeyecek bir barış ortamının gerçekleşmesi için çaba sarf ediliyor. Bugün ki siyasi iktidar barışın sağlanması silahların susması açısından önemli temaslarda bulunuyorlar. Allah'a çok şükür çevrede önemli şiddet olayları olmakla beraber şuan için Türkiye'yi savaşın dışında tutan bir anlayışla muhafaza etmişlerdir.

Süper güç olarak kendilerini nitelendirmiş fakat iradeleri dışında her ülkenin milli iradesiyle çelişecek tarzda rejim değişikliklerine heves eden insanları hattı zatında demokrasiye ve ülkelerin varlığına saygı duymaya davet ediyorum.

Her şeyden evvel bir rejim değişikliği olacaksa geçmiş defalarda da ifade ettiğim gibi bu rejim değişikliği İsrail'den başlamalı İsrail'in karanlık emelleri son bulmalı bölgeye ve dünyaya huzur bulması için gayret göstermelerini istiyoruz bunun da en büyük sorumlusu bugün ki şartlar içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne düşmektedir.

"BİZE KIRGINLIK, KIZGINLIK İNTİKAM UZAKTIR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifasına ilişkin konuşan Bahçeli, "Kendisinin partimize çok büyük katkıları olmuştur. Kendisi akademik kariyerine ağırlık vermek için müsaade istedi. Herhangi bir küskünlüğe dayalı değil, iş bölümünün sonucudur. Kendisine başarılar diliyorum. Bize kırgınlık, kızgınlık intikam uzaktır." dedi.