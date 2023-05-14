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MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı

Güncelleme Tarihi:

#Secim2023#Devlet Bahçeli#MHP
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 13:10

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Ankara'da oyunu kullandı. Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Siyasi partilerimize başarılar diliyorum. Seçimi partimizden takip edeceğim." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu'nda 1296 numaralı sandıkta, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Bahçeli, oyunu kullandıktan sonra çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cenabı Allah nasip etti, bugün oyumuzu verme görevimizi yerine getirmiş olduk. Türk siyasi hayatında önemli bir seçim. Bu seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. İnşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum" dedi. Bahçeli, seçim sonuçlarını partiden takip edeceğini belirtti

MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı

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#Secim2023#Devlet Bahçeli#MHP

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