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MHP lideri Bahçeli, NEXT Sosyal platformuna katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Devlet Bahçeli#MHP#NEXT Sosyal
MHP lideri Bahçeli, NEXT Sosyal platformuna katıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 16:54

MHP lideri Devlet Bahçeli, Selçuk Bayraktar'ın daveti üzerine yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT Sosyal'e katıldı.

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MHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar’ın, yerli ve yeni nesil dijital dünya ağımız NEXT SOSYAL’e katılmaları için Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye gönderdikleri davete icabeten, Sayın Genel Başkanımız NEXT SOSYAL ailesine dahil olmuştur" denildi.

BAYRAKTAR’DAN SİYASİ PARTİLERE DAVET

Selçuk Bayraktar, X hesabından bir paylaşım yaparak "Siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanlarını ve partilerini Türkiye’nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal’e davet ediyoruz. Fikirlerin özgürce ifade bulduğu, şeffaf, nezaketli ve milli bir dijital iklim için sizleri aramızda görmekten onur duyarız" ifadelerini kullandı.

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#Devlet Bahçeli#MHP#NEXT Sosyal

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