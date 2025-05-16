MHP lideri Bahçeli kurban vekaletini Türk Kızılay’a verdi

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Vekaletle kurban kesim kampanyasını bu yıl da ‘Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye’ sloganıyla başlatan Türk Kızılay, yurt içi ve Gazze/Filistin ile 22 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı kapsamında kurban vekaletini Türk Kızılay’a vererek açlıkla mücadele eden Gazze’de ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

Kızılay’ın kurban kampanyasına geçtiğimiz günlerde destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurban vekaletini Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay’a bağışlamıştı.

KIZILAY’IN ÖRNEK MODELİ KAVURMA KONSERVESİ

Kızılay, kurban bereketinin yıl boyu sürmesini sağlayan kavurma konservesi modelini yurt içi ve Gazze/Filistin için uyguluyor. Kurban paylarının ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca ulaşmasını sağlayan model kapsamında 2025 kurban hisse bedeli yurt içi ve Gazze için 13.250 TL, yurt dışı içinse 5.250 TL olarak belirlendi.

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Hayırseverler, Kızılay’a kurban vekaleti bağışında bulunmak üzere resmi internet sitesi kizilay.org.tr, Kızılay Mobil Bağış Uygulaması, Kızılay bağış hesapları, Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerine ulaşabilir