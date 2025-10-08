MHP Lideri Bahçeli: Komisyon İmralı’ya gitmeli

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. MHP Lideri’nin konuşmasında öne çıkan başlıklar özetle şöyle: “TBMM’de tesis edilen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu faal haldedir, toplumun her kesimiyle istişarelerini sürdürmektedir. Bunları dinleyip en doğru ve güvenli bir yol haritası belirlenmelidir. Kürt kardeşlerimin terörle uzaktan yakından bağ ve bağlantısı yoktur. Suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalıdır. Silah varsa siyaset yoktur.

ÖCALAN SDG’YE ÇAĞRI YAPSIN

Beklentim şudur: PKK’nın kurucu önderliği SDG/YPG’ye direkt aynı mahiyet ve muhtevada bir çağrıda bulunarak, Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata uyulmasını istemelidir. Gerekirse Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı’ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı, mesajlar ilk ağızdan alınmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bunda çekinilecek bir husus görmüyorum.

CHP’NİN İÇ MESELESİ

CHP’nin mahkeme kapılarına yüz sürmesi öncelikle kendi iç meselesidir. İtirafçı CHP’lidir, iddia sahibi CHP’lidir, müşteki CHP’lidir, fail CHP’lidir. Özgür Bey’in savcı ve hâkimlerimizle uğraşması, her vahim suçluluk psikolojisinin yansımasıdır.”

TÜRKİYE’NİN FOTOĞRAFI

1 Ekim’de parti genel başkanlarının yan yana oturmaları cepheleşmeden mustarip milletimizi gerçekten umutlandırmıştır. İktidarıyla muhalefetiyle birlikte teşekkül eden tek kare fotoğrafa milli iradenin özlemleri yansımıştır. Özgür Bey’in Meclis’teki malum o fotoğraf karesiyle ilgili temelsiz eleştirileri derinleşen bir kıskançlığın alegorik şifresidir. Samimiyetle ifade etmeliyim ki, o fotoğraf Türkiye’nin fotoğrafıdır.