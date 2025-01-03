×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MHP lideri Bahçeli, klasik otomobilinde Ferdi Tayfur dinleyip Ankara sokaklarını gezdi

Güncelleme Tarihi:

#Devlet Bahçeli#Ferdi Tayfur#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 16:19

Ferdi Tayfur hayranlığı ile bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobilinde Ferdi Tayfur şarkısı dinleyip Ankara sokaklarını gezdi

Haberin Devamı

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, dün Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ferdi Tayfur hayranlığı ile bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, paylaştığı mesajla sanatçının yakınlarına baş sağlığı diledi. Bahçeli, mesajında "O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı. Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun." dedi.

MHP lideri Bahçeli, klasik otomobilinde Ferdi Tayfur dinleyip Ankara sokaklarını gezdi

KLASİK OTOMOBİLİNDE FERDİ TAYFUR DİNLEDİ

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' isimli şarkısını klasik otomobilinde çalarak hayatını kaybeden sanatçıyı andı.

Haberin Devamı

Klasik otomobil tutkusu ve Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı ile bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından 06 TCD 009 plakalı klasik otomobilinin direksiyonuna geçip, trafiğe çıktı.

MHP lideri Bahçeli, klasik otomobilinde Ferdi Tayfur dinleyip Ankara sokaklarını gezdi

Bahçeli, trafikte seyir halindeyken Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinledi. Ferdi Tayfur'un şarkısı eşliğinde şehirde gezerken çekilen video, MHP tarafından paylaşıldı. Videoda; Bahçeli'nin parmağındaki yüzük, tespih ile otomobilin dikiz aynasında asılı nazar boncuklu muska görüldü.  

Gözden KaçmasınFerdi Tayfurun köydeki akrabaları yasta... Kuzeni, büyük ustanın dram dolu hayatını anlattı: Müziğe böyle başlamışFerdi Tayfur'un köydeki akrabaları yasta... Kuzeni, büyük ustanın dram dolu hayatını anlattı: Müziğe böyle başlamışHaberi görüntüle

MHP lideri Bahçeli, klasik otomobilinde Ferdi Tayfur dinleyip Ankara sokaklarını gezdi
MHP lideri Bahçeli, klasik otomobilinde Ferdi Tayfur dinleyip Ankara sokaklarını gezdi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Devlet Bahçeli#Ferdi Tayfur#Ankara

BAKMADAN GEÇME!