MHP lideri Bahçeli, klasik otomobilinde Ferdi Tayfur dinleyip Ankara sokaklarını gezdi

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Usta sanatçı Ferdi Tayfur, dün Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ferdi Tayfur hayranlığı ile bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, paylaştığı mesajla sanatçının yakınlarına baş sağlığı diledi. Bahçeli, mesajında "O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı. Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun." dedi.

KLASİK OTOMOBİLİNDE FERDİ TAYFUR DİNLEDİ

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' isimli şarkısını klasik otomobilinde çalarak hayatını kaybeden sanatçıyı andı.

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Klasik otomobil tutkusu ve Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı ile bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından 06 TCD 009 plakalı klasik otomobilinin direksiyonuna geçip, trafiğe çıktı.

Bahçeli, trafikte seyir halindeyken Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinledi. Ferdi Tayfur'un şarkısı eşliğinde şehirde gezerken çekilen video, MHP tarafından paylaşıldı. Videoda; Bahçeli'nin parmağındaki yüzük, tespih ile otomobilin dikiz aynasında asılı nazar boncuklu muska görüldü.