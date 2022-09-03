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MHP Lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu’nun tahrik ve tacizleri yanlıştır, çok tehlikelidir

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Devlet Bahçeli#Kemal Kılıçdaroğlu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 01:35

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Kılıçdaroğlu’nun tahrik ve tacizleri yanlıştır, çok tehlikelidir” dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’ne” katıldı. Festivalde konuşan Bahçeli, “Bu festivali gündemi işgal eden başka festivallerle karıştırmamak lazımdır. Çünkü Milliyetçi Hareket Partili belediyelerin festival programlarında edep vardır, denge vardır, seviye vardır, milli ve manevi değerlerin hükmü vardır. Son günlerde iptal edilen festivallerle ilgili fitne kazanı kaynatan, toplumu provoke eden Kılıçdaroğlu, festival görmek istiyorsa, toplum huzurunun nasıl gözetildiğini merak ediyorsa, gelsin de Etimesgut’a baksın. Belki biraz ders alır, ibret alır, aklını da başına alır. Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez. Kamu güvenliği ve toplum sağlığı dikkate alınmadan festival organize edilemez. Hele hele terör örgütlerinin eylem hazırlığı içinde olduğu festival programları asla yapılamaz” ifadelerini kullandı.

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“KILIÇDAROĞLU’NUN TAHRİK VE TACİZLERİ YANLIŞTIR, ÇOK TEHLİKELİDİR”

Festivallerin iptal edilmesinden, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fitne çıkardığını söyleyen Bahçeli, “ Çok şükür Etimesgutlu kardeşlerime layık bir organizasyon yapılmıştır. Üstelik bu organizasyon uluslararası boyutludur. Etimesgut Belediyemiz hamd olsun çalışıyor, üretiyor, geliştiriyor, ilçemizi büyütüyor. Azı çok yapmak, eldeki kıt imkânları en verimli, en rasyonel şekilde kullanmak için gece gündüz çırpınıyor. Her başarının ardında dua, emek, stratejik düşünce vardır. Her başarının temelinde alın teri, göz nuru, samimi mücadele yer almaktadır” şeklinde konuştu.

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#MHP#Devlet Bahçeli#Kemal Kılıçdaroğlu

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