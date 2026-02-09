MHP lideri Bahçeli: Kardeş kavgasını önlemeye kararlıyız, MHP gereken bedelleri ödemeye hazır

Haberin Devamı

Konuşmasında "Biz ilk günkü gibi Türkçüyüz Turancıyız Türk Milletçileriyiz." diyen MHP lideri Bahçeli, parti politikalarıyla ilgili eleştirilere ise "Bizi sorgulayan siyasi devşirmeler peki siz kimsiniz? Olsa olsa sizden tam bir siyasi dümenci olur ve nitekim olmuştur." sözleriyle karşılık verdi.

"ON YILLARIN TOZUNU YUTTUK AMA OYUNLARI YUTMADIK"

İşte Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Asaletsin cesaretin ve dirayetin timsali sevgili Bozkurtlar, Asenalar Milliyetçi Hareket Partisi'nin 57 yıllık ilkesi ve ülkesiyle tek yürek halinde kenetlenmiş bir halin aynasında hepinizi kemal-i hürmetle selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz safalar getirdiniz diyorum.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Milliyetçi Hareket Parti'nin 57. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle hazırlatıp gönderdiği çiçekten dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum.

Haberin Devamı

Bağımsız vicdanımızla barışsever zihniyetimizle Türk Tarih ve Kültürüne muazzam bağlılığımızla 57 yıllık maziyi geride bıraktık.

On yılların tozunu yuttuk ama hain oyunları yutmadık. Milletimize hizmet etmekten dolayı karşılık beklemedik. Biz sevgimizde hasbi oldu. Biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik. Biz milletimizin her insanını Allah için sevdik bağrımıza sıkıca bastık. Çünkü Allah'ın bize bizden daha yakın olduğuna iman ettik.

Kurşun yedik. Zor ve çetin yıllarda ayazı yedik. Cami avlularında şehit tabutlarını omuzlarken içi içimiz yedik. Ama zulme yenilmedik. zillete yenilmedik. Pusulara oyunlara tuzaklara pes etmedik tamam demedik. Birimiz gitse de diğeri onun yerini doldurdu.

"DÜN NEYSEK BUGÜN OYUZ"

Dün neysek bugün oyuz. Biz Türk Milletine mensubiyet onurunu damarlarındaki asil kanla taşıyan milliyetçi Ülkücü Hareketiz. Milliyetçi Ülkücü olmak için de milleti seviyormuş gibi görünmek yetmeyecektir.

Milliyetçilik ihtiyaç olduğunda ölüm karşısında imtihan olmaktır.

Biz ilk günkü gibi Türkçüyüz Turancıyız Türk Milletçileriyiz. Orada burada bizi sorgulayan siyasi devşirmeler peki siz kimsiniz? Olsa olsa sizden tam bir siyasi dümenci olur ve nitekim olmuştur.

Haberin Devamı

Eleğin altında kalanlara geçmiş olsun. Üstünde kalanlarla mücadele devam edecek bu davanın varlığına leke sürülmeyecektir. Bugünkü nöbet bizdedir. Bugünkü nöbetçiler Milletçi Ülkücü harekettir. Cumhur İttifakıdır.

Türkiye sadece bir coğrafi bölgenin adı değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi Türk Milletidir. Türkiye'nin ve Türk Milleti'nin gelecek ümidi Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır.

Milli Vicdan'ı uyandırmaya ihtiyaç vardır. Bugün yapmayı amaçladığımız da budur. İftihar ettiğimiz milletimizin vicdanı birdir. Biri ikiyle karalamak biri ikiyle bölmek mümkün değildir. Türk'ü ile Kürt'ü ile Türk Milleti muzaffer geçmişini geleceğe taşıyacaktır. Bu taşıma mutlaka gerçekleştirilecektir.

Haberin Devamı

Terörsüz Türkiye hedefinin yakalanması Milli Dayanışmanın dinamizmiyle var olacaktır.

"MİLLİYETÇİ HAREKTE PARTİSİ BEDEL ÖDEMEYE HAZIRDIR"

Türk milliyetçiliği, Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesi bir, eşit ve kardeş gören, her türlü ayrımcılığı ve dışlamayı reddeden, birleştirici, toparlayıcı ve bütünleştirici bir fikriyattır. Türk milliyetçileri, aziz vatanlarının ve Türk milletinin huzuruna, kardeşliğine ve birliğine sahip çıkmaya, Türkiye’nin bir kardeş kavgasına sürüklenmesini önlemeye her zaman olduğu gibi yine kararlıdır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’nin millî birliğinin tehlikeye düştüğü bir ortamda bunları korumak için taraftır ve bunun için ödenecek ne bedel varsa buna da gönül rahatlığıyla hazırdır.

Haberin Devamı

"KURULUŞ DEĞERLERİNİ TARTIŞMAYA AÇMAK İHANETTİR"

Herkesi uyarıyorum Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerini tartışmaya açmak etnik köken farklılıklarına dayanarak bunları yıkmaya çalışmak devletin varlığına kast etmekle eş değerdir. Bu da ihanettir.

Terörsüz Türkiye hedefinin kuvveden fiile geçmesiyle, Milliyetçi Hareket Partisi toplumsal siyasetin merkezi olduğunu ispat etmiştir.

Milliyetçilik bir merkez değer olarak nasıl Atatürk döneminde belirleyici olmuşsa Milliyetçi Hareket Partisi'nin milliyetçi zihniyeti yine Türkiye'nin merkezi olacaktır.

Milliyetçilik yükselen bir değer olarak milletin gönlünde yer almaktadır. Yeni yüzyılın siyasi adresi bellidir. Adres Milliyetçi, Hareket Partisidir.

Haberin Devamı

Bizim yegane güç kaynağımız Türk milletinin temiz vicdanı ve yüreğidir. Milliyetçi Hareket Partisi melezleşmiş güdümlü sözde milliyetçi partileri elinin tersiyle itecek ve ademe mahkum edecektir.

Bizim için 57 yıllık geçmişimiz şanla şerefle mündemiçtir. Bizim ülkü adını verip peşine düştüğümüz gelecek var olan tutkumuzdur. Zaman her varlığa taşıdığı varlığa göre tesir etmektedir. Ağaca bakarken ormanı göremeyen illüzyondan kurtulmak durumundayız. Meselelere geçmiş ile geleceğin bağlantısını kırmadan bakmak durumundayız.

Ülkenin güvenliği tehlikeye düşerse "Kim benim önüme düşecek?" sorusunun cevabını en iyi biz biliyoruz.

Ülküler idealler ve hasletler yıldızlara benzerler. Onlara ulaşmasak bile onlara bakarak yönümüzü bulabiliriz.

Türkiye Cumhuriyeti 1923 kuruluş ruhuyla var olacaktır. Güncence Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakadır. İstanbul'un fethinin 600'üncü kuruluş yıl dönümü olan 2053'te süper güç hedefine ulaşacaktır. Güvence Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifaktır.