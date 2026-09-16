MHP lideri Bahçeli: İmralı'da villa diye bir şey yok

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için İmralı Adası'nda yeni bir konut hazırlandığı yönündeki daha önceki açıklamalarına ilişkin konuştu. Bahçeli, İmralı Cezaevi yerleşkesi içerisinde yapılan yapının villa olmadığını söyledi.

"250 METREKARELİK BİR KONUT YAPILDI"

Gazeteci Ceyhun Bozkurt'a konuşan Bahçeli, "Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir." dedi. Konutun, Öcalan'ın görüşmelerini yapması ve mesajlarını aktarması amacıyla hazırlandığını belirten Bahçeli, "Görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı." ifadelerini kullandı.

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Bahçeli, süreçte örgütün feshedilmesinin önemli olduğunu belirterek, "2025'teki açıklamasıyla Şubat 2026'daki açıklamasının birbirinden farksız ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli." dedi.

"BİZİM ADAYIMIZ ERDOĞAN'DIR"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bahçeli, önümüzdeki seçimde MHP'nin adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi.

"ÜÇ HİLALİN 2'Sİ TAMAM, SIRA 3'ÜNCÜDE"

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 ve 2023 seçimlerini kazandığını belirterek, "Cumhurbaşkanı üç hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı, şimdi geriye üç hilalin üçüncü hilali kaldı. İnşallah üçüncüyü de tamamlayacak." diye konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞMESİ NORMAL"

Bahçeli, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin de konuştu. Erdoğan'ın belediye başkanlarıyla görüşmesinin normal olduğunu belirtti.