×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MHP lideri Bahçeli: İmralı'da villa diye bir şey yok

Güncelleme Tarihi:

#Mhp#Devlet Bahçeli#Abdullah Öcalan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 15:14

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı Cezaevi yerleşkesinde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 250 metrekarelik bir konut yapıldığını belirterek, "Villa diye bir şey yok" dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP'nin adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıkladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için İmralı Adası'nda yeni bir konut hazırlandığı yönündeki daha önceki açıklamalarına ilişkin konuştu. Bahçeli, İmralı Cezaevi yerleşkesi içerisinde yapılan yapının villa olmadığını söyledi.

MHP lideri Bahçeli: İmralıda villa diye bir şey yok

"250 METREKARELİK BİR KONUT YAPILDI"

Gazeteci Ceyhun Bozkurt'a konuşan Bahçeli, "Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir." dedi. Konutun, Öcalan'ın görüşmelerini yapması ve mesajlarını aktarması amacıyla hazırlandığını belirten Bahçeli, "Görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bahçeli, süreçte örgütün feshedilmesinin önemli olduğunu belirterek, "2025'teki açıklamasıyla Şubat 2026'daki açıklamasının birbirinden farksız ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli." dedi.

MHP lideri Bahçeli: İmralıda villa diye bir şey yok

"BİZİM ADAYIMIZ ERDOĞAN'DIR"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bahçeli, önümüzdeki seçimde MHP'nin adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi.

"ÜÇ HİLALİN 2'Sİ TAMAM, SIRA 3'ÜNCÜDE"

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 ve 2023 seçimlerini kazandığını belirterek, "Cumhurbaşkanı üç hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı, şimdi geriye üç hilalin üçüncü hilali kaldı. İnşallah üçüncüyü de tamamlayacak." diye konuştu.

MHP lideri Bahçeli: İmralıda villa diye bir şey yok

"BELEDİYE BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞMESİ NORMAL"

Bahçeli, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin de konuştu. Erdoğan'ın belediye başkanlarıyla görüşmesinin normal olduğunu belirtti.

Gözden KaçmasınMHPden Terörsüz Türkiye açıklaması: Türkiye barış ve huzur iklimine girmiştirMHP'den 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Türkiye barış ve huzur iklimine girmiştirHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınMHP lideri Bahçeliden 9 Eylül mesajı: Devletimizin prangalara mahkûm edilebileceğini düşünenlere verilmiş tarihi bir cevapMHP lideri Bahçeli'den 9 Eylül mesajı: Devletimizin prangalara mahkûm edilebileceğini düşünenlere verilmiş tarihi bir cevapHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mhp#Devlet Bahçeli#Abdullah Öcalan

BAKMADAN GEÇME!