MHP Lideri Bahçeli ile Pervin Buldan telefonda görüştü

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nın silah bırakmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "PKK’nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür. Hakikaten hem Türkiye’miz hem de bölgemiz açısından fevkalade önemde günler yaşanmaktadır" dedi.

DEVLET BAHÇELİ PERVİN BULDAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Devlet Bahçeli, Pervin Buldan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, "Emeğiniz ve katkılarınız büyük, teşekkür ederim" dedi ve "Hayırlı olsun demek istedim" ifadesini kullandı.

Ayrıca, "Yakın bir zamanda yüz yüze görüşme yapacağız, detayları o zaman konuşuruz" diye ekledi.

15 Temmuz sonrası bu hafta içinde MHP ile DEM Parti arasında bir görüşme gerçekleşecek. Bahçeli, bu telefon görüşmesine atıfta bulunarak, bugünkü programla ilgili detayların söz konusu görüşmede ele alınacağını belirtti.