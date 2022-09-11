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MHP lideri Bahçeli: İflah olmaz bir cahillik

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#Devlet Bahçeli#Türkmen#Ankara
MHP lideri Bahçeli: İflah olmaz bir cahillik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘741’inci Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, 400 çadırlık bir Türkmen beyliğinden cihan imparatorluğuna gidilen süreçte, Söğüt’ün eşsiz bir stratejik konumu, emsalsiz bir jeopolitik şartları, desteği olduğunu aktardı.

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Bahçeli açıklamasında şunları kaydetti:

“Bugün de korkulan esasen budur. Büyük Türk milletinin tarihi tekerrür ettirerek böylesi bir mevkiye erişmesini sekteye uğratmak maksadıyla alçak tertipler planlanıp tatbik edilmektedir. Tuzaklar kurulmakta, karanlık oyunlar sahnelenmektedir. Ecdadımıza ve tarihimize hakaretler edilmektedir. Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin, 9 Eylül 1922 tarihinin 100’üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır. Geldiğimiz bugünkü aşamada, Türkiye’miz Söğüt müktesebatıyla, Ertuğrul Gazi neslinin onuruyla bütün iç ve dış tehditlere direnmekte, çok şükür zalim ve zillet kuşatmayı her noktadan parçalamaktadır.”

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MHP lideri Bahçeli: İflah olmaz bir cahillik

NİKÂH ŞAHİDİ OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin MHP Keçiören Belediye üyesi Alparslan Doğan’ın oğlu Batuhan Doğan ve Selcan Demirkan çiftinin düğün törenine katıldı. Nikâh şahidi olan ve geline bilezik takan Bahçeli’ye, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan, Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ile parti üyeleri de eşlik etti.

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#Devlet Bahçeli#Türkmen#Ankara

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