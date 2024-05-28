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MHP Lideri Bahçeli: Helalleşme yok hesaplaşacağız

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#MHP#Devlet Bahçeli#Ülkücü Şehitler Anıtı
MHP Lideri Bahçeli: Helalleşme yok hesaplaşacağız
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 07:00

Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret eden Bahçeli, “Elinde ve vicdanında ülkücü kanı taşıyan alçaklarla kesif bir hesaplaşmaya hazırız, helalleşmeyeceğiz” dedi.

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“Ülkücü Şehitleri Anma Günü”nde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, özetle şunları söyledi: “Geçmişte ülkücü şehitlerimizin dökülen kanlarında ağır vebali bulunan malum çevrelerin bugünlerde strateji değiştirip içimizi karıştırmaya, aramıza sızmaya, hatta varlığımızı kundaklamaya teşebbüs etmelerini hayretle, nefretle ve dikkatle takip ediyoruz. Yeni yüzyılda, maskelenmiş menfur yüzlerin deşifresi amacıyla, bunun yanı sıra elinde ve vicdanında ülkücü kanı taşıyan alçaklarla kesif bir hesaplaşmayı buradan teklif ediyor, buna da hazır olduğumuzu açıklıyorum. Halk TV, Now TV, Sözcü TV başta olmak üzere, MHP ve Ülkü Ocakları düşmanlığının sahnesine dönüşen gazete ve televizyonlarda haksız ve hayasız iddialarda bulunan kimler varsa, mahkemede dinlenmelerini, şayet varsa tevsik edilmiş bilgi, belge ve bulgularını sunmalarını istiyoruz. Hesaplaşacağız, sonuçta ise muhasım müfterilerle kesinlikle helalleşmeyeceğiz.”

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#MHP#Devlet Bahçeli#Ülkücü Şehitler Anıtı

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