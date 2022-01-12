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MHP lideri Bahçeli: ‘Dün hedef Ecevit’ti, bugün Erdoğan’dır’

#Devlet Bahçeli#Bülent Ecevit#Recep Tayyip Erdoğan
MHP lideri Bahçeli: ‘Dün hedef Ecevit’ti, bugün Erdoğan’dır’

MHP Lideri, “4 Temmuz 2002’de koalisyon toplantısına Devlet Bakanı Kemal Derviş de katılmıştı. Bu kiralık batı komiseri, yeni bir siyasi senaryoya ihtiyaç olduğunu sürekli vurgulamıştı. Çırakları, bugün aynısını tekrarlamakta. Dün hedef Ecevit’ti, bugün Erdoğan’dır” dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

“TBMM’de terörist istemiyoruz. Terör örgütüne eleman devşiren HDP’yi, Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz. Anayasa Mahkemesi’nin görevini de bihakkın yapmasını bekliyoruz. Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora’yla HDP Diyarbakır Milletvekili olan bir kadının nasıl karanlık münasebet kurduğu deşifre olmuştur. Bu bölücü vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili tasarruf derhal temin ve tekemmül etmelidir.

DESTEKÇİSİ KILIÇDAROĞLU’DUR

CHP Lideri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde teftiş sürecinde görevli müfettişlere ateş püskürüyor. DİAYDER’in referansıyla belediyede işe girdikleri iddia edilenlerin destekçisi çok açık söylüyorum ki, Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bize sarayın sözcüsü diyen Kılıçdaroğlu, Kandil’in tedarikçisidir.

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DERVİŞ, ECEVİT’İ İNDİRDİ

4 Temmuz 2002’de, 57’nci Koalisyon Hükümeti genel başkanları olarak ekonomide yaşanan sorunlarla ilgili toplanmış, pek tabii Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş de katılmıştı. Bu kiralık batı komiseri, toplantıda defalarca siyasi belirsizlikten bahsetmiş, yeni bir siyasi senaryoya ihtiyaç olduğunu sürekli vurgulamıştı. Derviş, müteakiben merhum Ecevit’in koltuğundan inmesini sağlayacak, kendisine verilen talimat listesinde ne varsa uygulanmasına refakat edecekti. Çırakları bugün erken seçim dayatmalarıyla aynısını tekrarlamaktadır.

OYUN HEP AYNI OYUNDUR

Derviş’in yetiştirmeleri CHP’de köşe başlarını tutmuştur. Yeni siyasi senaryoya ihtiyaç var diyenler çoğalmıştır. Dün hedef Bülent Ecevit’ti, bugün Recep Tayyip Erdoğan’dır. İsimler değişse de oyun hep aynı oyundur. 57’nci hükümet gitti gitmesine, ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesi gitmeyecek, demokrasi düşmanlarının Sayın Cumhurbaşkanımızı göndermeye gücü asla yetmeyecektir.”

‘TTB, OMİKRON VARYANTI GİBİ’

“Türk Tabipleri Birliği isimli tıbbın yüz karası meslek örgütü Türkiye’yi karalamaktan, saygın bilimsel çalışmaları kötülemekten başka hiçbir işe yaramadığını defalarca ispat etmiştir. Şahsımın da seve seve kullandığı TURKOVAC aşısının Faz-1, Faz-2, Faz-3 çalışmalarının olmadığını iddia eden bu örgüt tıpkı koronavirüsün Omikron varyantı gibidir. Tabipler Birliği müfteriliğin en önde giden kuruluşudur. Türk Tabipleri Birliği bugün değilse ne zaman kapatılacaktır?”

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#Devlet Bahçeli#Bülent Ecevit#Recep Tayyip Erdoğan

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