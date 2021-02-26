MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
GeriGündem MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Gülseli KENARLI / İstanbul DHA
Haber Giriş: 26.02.2021 - 16:17 | Son Güncelleme:

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Abone Olgoogle-news

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın doğum gününü sosyal medyadan on binlerce kişi kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medyadan on binlerce kişi kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bahçeli, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, doğum gününü kutlayan Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

Son dakika... Kısıtlamalar esnetilecek mi Cumhurbaşkanı Erdoğandan açıklama geldi
Son dakika... Kısıtlamalar esnetilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğana doğum günü sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi!
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi