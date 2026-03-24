MHP lideri Bahçeli: Asıl yönetim değişikliği İsrail’de yaşanmalı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şunlar oldu:

Konuşmamın başında hepinizi kemali hürmetle selamlıyorum. Bizleri takip eden aziz vatandaşlarımızı en iyi dileklerimle selamlıyorum.

ÜLKEMİZİN ÇEVRESİ SAVAŞLA KUŞATILDI

Ülkemizin çevresi savaşın tüm ağırlığı ile kuşatılmış iken mübarek Ramazan'ı ne kadar idrak edebildiğimizi ve bayramı hangi seviyede kutladığımızı takdirinize sunuyorum.

Siyonist cinayet şebekesi Ramazan demeden bayram demeden mukaddes günlerimizi zindana çevirip her yolu denedi. Şiddet tablosunu dikkatle takip ederken milli kardeşliğimizde huzur ortamının önemini bir kez daha gördük.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE TARİHİ FIRSAT KAPISI

Daha güçlü bir Türkiye amacımızdır. Daha kuvvetli bir devlet gayretimizdir. Başkalarının senaryoları ile oyalanacak vaktimiz yok. Devletimizin küresel güç olması için yeni imkan doğdu. Terörsüz Türkiye tarihi fırsat kapısıdır. Bölge ülkelerinin barışa kavuşması dayanışma ile sağlanacaktır. Artık Türk İslam coğrafyalarında savaşlar bitsin. Masumların katledilmesine tahammül edemiyoruz. Semalarda füze izi değil hilalin şan ve şerefi hakim olsun.

Dünyadaki gelişmeleri doğru okuyan görüş derinliği ile adalet duygusu ile, akıl, sabır ile oluşacak terkip ile çıkacağımız yol bizi süper güç Türkiye'ye taşıyacak.

Katar'da eğitim uçuşu yapan bir helikopterin kaza yapması sonucu düşüp bir askerimizin ve ASELSAN'ımızın ve 4 katar askerinin şehit düşmesi hepimizi hüzne boğdu.

Uluslararası hukuk paçavraya döndü. Ne saygı duyan ne itibar eden kalmadı. 24 Ekim 1945'te kurulan BM tarihin en aciz ve perişan dönemine hapsoldu. ABD ile İsrail'in İran'a orantısız ve gerekçesiz saldırısında komşu coğrafyalar toz duman içindedir. Siyonist haydutluğun İran'ın doğal gaz sahasını ve tesislerini vurması, İran'ın misillemelerde bulunması tansiyonu zirveye çıkarmıştır.

28 Şubat'tan bu yana İran'ın kolay lokma olmadığı anlaşıldı. Birleşen İran halkı saldırılara karşı etten duvar ördü. Görülmüştür ki bir halkı, milleti içten çözmeden hiçbir gücün şansı yok. Terörsüz Türkiye'ye dudak bükenler köşe bucak saklanmıştır şimdi. Kamyon farı görmüş tavşan gibi dona kalmışlardır. Biz yine de onların donup kalmalarını değil Türkiye Yüzyılı'na omuz vermelerini istiyoruz. Biz diplomaside altın çağını yaşayan Türkiye için harekete geçmelerini bekliyoruz. Terörsüz Türkiye Türk ile Kürdün kardeşlik baharıdır. Aramızdaki kuklacıları söküp çıkarıyoruz. Türk ile Kürt bozulamayacak kardeşliğin nişanesidir. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'yiz.

Savaş dönemi tetiklenmişken onun bunun şeytan planlarına aldırış etmeyeceğiz, birlikte ve beraberce bayrağımızı asla indirtmeyeceğiz. Etnik temelli kamplaşmanın kazananı yoktur. "Her şeyden önce Türkiye" demenin kazananı vardır. Komisyon raporuna istinaden yasal ve demokratik adımlar sırasıyla atılacaktır

Bu süreçte sancılı açıklamalardan kaçınmak esas olmalıdır. Terörün sonlanması ile Türk milleti ortak paydasında buluşan her insanımız kazançlı çıkacak. Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk inşallah ulaşacağız. Allah'ın izni ile Terörsüz Türkiye'yi başaracağız. Koynunda haç taşıyanlara karşı hilalin duruşudur. Haramı geçim kapısı yapanlara karşı helalin duruşudur.

Türkiye'miz her alanda örnek gösterilecektir. Türk milleti kardeşliğine ve kaderine ön şartsız sahip çıkacaktır. Terörsüz Türkiye bir spor müsabakası değildir; mağdur olacak olan taraf yoktur. Terörsüz Türkiye bir tiyatro da değildir; özünde devlet aklı ve ahlakı vardır. Türk milletinin barış ve kardeşlik sancağı altında toplanmasını amaçlamaktadır.

Körfez ülkelerini içine alacak bir savaş yalnız bir bölgeye sınırlı kalmayıp dalga dalga yayılacaktır. Başta İspanya Başbakanı'nın onurlu tavrından ilham almalılar. Asıl rejim değişikliği İsrail'de yaşanmalıdır. ABD Başkanı'nın ilk gündemi bu olmalıdır. İsrail'in ABD yönetimine nüfuz etmesi, istikamet çizmesi büyük tehlikedir.