MHP Lideri Bahçeli: Asıl İsrail’in rejimi değişmeli

DÜN partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 23’üncü dönem açılış törenine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ardından gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlarda şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgedeki gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Çevre ülkeler dahil olmak üzere, dünyada ülkeler arası çatışmaya fırsat vermeyecek bir barış ortamının huzur ortamının gerçekleşmesi için de çaba sarf ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bugünkü siyasi iktidar, başta Dışişleri Bakanı da üstün bir gayret göstermek suretiyle, barışın sağlanması, silahların susması ve huzura kavuşulması açısından önemli temaslarda bulunuyorlar. Şu ana kadar yapmış oldukları değerlendirmeler ışığında, Allah’a çok şükür çevrede önemli şiddet olayları, büyük çatışmalar olmakla beraber, şu an için Türkiye’yi bir birlik ve beraberlik içerisinde savaşın dışında tutan bir anlayışla muhafaza etmişlerdir MHP olarak, Cumhur İttifakı kapsamı içerisinde, bugünkü değerli yönetime ve Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımıza başarılar diliyorum.

TEMENNİMİZ SİLAHLARIN SUSMASI

Temennimiz ise en kısa zamanda silahların susmasıdır ve bu silahları sustururken de süper güç olarak kendilerini nitelendirilmiş; fakat iradeleri dışında her ülkenin milli iradesi ile çelişecek tarzda rejim değişikliklerine heves eden insanları, insanlığa demokrasiye ve ülkelerin varlığına saygı duymaya davet ediyorum. Onun için her şeyden evvel bir rejim değişikliği olacaksa, bu rejim değişikliği İsrail’den başlamalı. İsrail’in bu karanlık emelleri son bulmalı. Bölgenin ve dünyanın tekrardan bir huzura kavuşması için gayret göstermelerini istiyoruz. Bunun da sorumluluğu ABD’ye düşmektedir. ABD’nin bugünkü yönetimi çok konuşuyor, çok tartışıyor, çok farklı şeyler söylüyor. Bu farklılıkları da Türk medyası, sanki her gün yarın bir şeyler olacakmış gibi topluma takdime gayret gösteriyor. Bu da toplumun barışa olan güvenini sarsacak bir hataya düşmesine sebebiyet veriyor. Onun için değerli medya mensubu arkadaşlarımız başta olmak üzere, medyanın yöneticilerine gerçekler üzerinde tartışmayı yaparak, toplumu en iyi şekilde aydınlatma görevini üstlenmeleri, yoksa bir devletin başkanının her gün ne yaptığını tekraren ifade edecek tarzda, bir hataya düşülmemesini de temenni ediyorum.”

YÖNTER’İN İSTİFASI: KIZGINLIK ÖFKE BİZE YABANCI

“Genel Başkan yardımcımız İzzet Yönter Bey, Genel Başkan yardımcılığı görevinden ayrılmışlardır. Kendisinin partimize çok büyük değerli çalışmaları, katkıları olmuştur; fakat Sayın İzzet Bey önümüzdeki günlerde, akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için, kazanmış olduğu doktora sıfatını daha ileriye taşımak için bir müsaade istemişlerdir. Bu çalışmaları yürütür, inşallah memleketimize yine büyük hizmetleri dokunan bir şahsiyet olarak varlığını devam ettirir. Bizde istifa, herhangi bir küskünlüğe dayalı değildir. Farklı partilerde görülen olaylara benzer bir yapı değildir. Bir arkadaşımızın hem siyasete hem de akademik kariyerine devam ederken, kendi anlayışı çerçevesinde yapmış olduğu bir iş bölümünün sonucudur. Onun için kendisine akademik kariyerinde başarılar diliyorum. Kısa bir süre içerisinde de Genel Başkan Yardımcısı olarak değerli bir kardeşimiz sorumluluğunu üstlenecek. Böylelikle de hizmet süreci devam edecektir. MHP’de kırılma, kırgınlık, öfke, intikam gibi kavramlar bize çok yabancıdır. Bunun için her şeyin hayırlısını düşünmek lazım.”

