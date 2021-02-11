MHP Lideri Bahçeli: ‘Anayasa Mahkemesi tekrar yapılandırılmalı’

MHP Lideri Bahçeli dün partisinin Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin Kurulları Müşterek Toplantısı’nın ardından yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti:

'ADETA RÖVANŞ ALINIYOR'

“Cumhur ittifakı artık uzayı hedeflemiş, 2023’te Ay’a ayak basmak için kolları sıvamış, ufuk ötesini kavramış; çevik, atılgan, iddialı, diri ve ön alan bir ülke tablosu hamd olsun vaziyet almıştır. FETÖ’nün 7 Şubat 2012 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı’nı hedef alan hain operasyonundan 9 yıl sonra MİT TIR’ları davasında yargılanan bir CHP milletvekilinin yeniden yargılanma talebinin kabul edilerek infazının durdurulması kuşkulu ve kaygı verici bir gelişmedir. Geçmişin adeta rövanşının alınması gözlerden ve dikkatlerden kaçmamaktadır. Anayasa Mahkemesi tekrar yapılandırılmalı, yeni anayasa sürecinde yüksek mahkemenin mevcut durumu mutlaka ele alınmalıdır. Bu aşamada yapılması gereken bize göre şudur: İlgili CHP’li milletvekilinin fezlekesi TBMM Karma Komisyonu’na acilen getirilip dönem sonuna bırakılmadan gündeme alınmalı, ardından da Genel Kurul’a indirilerek dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili oylama yapılmalıdır. MHP bu oylamada dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oyunu kullanacaktır.”