Bahçeli: Gazze'de insanlı dışı muamele var

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İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Ortadoğu'da acımasız faaliyetlerden çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Şu an Gazze'de insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya bırakılmıştır. Su yok, elektrik yok. Dünya bu olayları seyretmektedir. Haçlı seferinin yeni bir ruhu doğuyor, bu dikkat çekicidir. Lobiler faaliyete geçiyor. Birçok mazlum inim inim inliyor.

Erdoğan meselenin üzerine gidiyor. Ateşkesin başarılması için bütün ülkeleri davet ediyor. Ve faaliyetlerinde destek bulmaya başlamıştır. 3 uçak dolusu insani yardımı Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırmayı da başarmıştır. Fedakarca bir gayretin için girmiştir. Cumhurbaşkanımızın diplomatik faaliyetlerini tartışmasız desteklediğimizi buradan ilan ediyorum. Türkiye, Erdoğan yalnız değildir. Küresel güçlerin ortadan kaldırılması için dünya da da önemli bir uyanış başlamış olacaktır.

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1947 yılındaki Filistin, şurası 1967 arasındaki gelişmeler, 2010 yılındaki gelişmeler... Filistin toplumu yok ediliyor. 1967 hesap alınarak başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmalı. Orada çocuklarımızın defni dahi yapılamıyor.

MHP olarakbu bölgede barışın huzurun istikrarın sağlanabilmesi için bir barış çemberinin oluşması lazım.

"İSRAİL AMERİKALI DAYILARINA GÜVENMESİN"

İsrail’in aklını başına alması ve Amerikalı dayılarına güvenmemesi lazım. Türkiye’nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları gidermesi lazım. Sorun ABD ve İsrail arasındadır. Sorunu çözecekse onlar çözeceklerdir.