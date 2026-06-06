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MHP Lider Bahçeli: Rahmi Koç’un hedef alınmasını doğru bulmuyoruz

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#Bahçeli#Rahmi Koç#Devlet Bahçeli
MHP Lider Bahçeli: Rahmi Koç’un hedef alınmasını doğru bulmuyoruz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 19:09

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rahmi Koç hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturmayı doğru bulmadığı açıkladı. Bahçeli "Bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç’un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır." ifadelerini kullandı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rahmi Koç hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

MHP lideri Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Koç Topluluğu 100 yıldır ülkemizin kalkınma hamlesinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. İstihdama katkı sağlayan güzide yatırımlarının yanı sıra, Türkiye’nin milli hedeflerini sahiplenerek Cumhuriyetimizin yüksek bir seviyeye erişmesi hedefinde de her zaman sorumlu bir anlayışla hareket etmiştir."

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"SORUŞTURMA BAŞLATILMASI YANLIŞ"

"Tam da 100. kuruluş yıldönümünü başarılı ve görkemli bir şekilde kutladığı dönemde, yine aynı topluluğa ait olan İzmir’deki bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç’un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır."

 

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"KABUL EDİLEMEZ TABİRLERLE HEDEF ALINMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

"95 yıllık ömründe, aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye’ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz."

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#Bahçeli#Rahmi Koç#Devlet Bahçeli

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