Devlet Bahçeli'nin İmralı sözlerinin kodları... MHP kulislerinde son durumu CNN TÜRK’te Dicle Canova anlattı

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CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova şu bilgileri aktardı:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ‘Bundan sonra siyaset 22 Ekim’den önce ve 22 Ekim’den sonra diye konuşulacak.’ dedi. Bunun tarihi bir dönemeç olduğunun ilk mesajını Feti Yıldız üzerinden MHP grubu vermiş oldu. MHP Liderinin dikkat çekici konuşmasının ardından. Ben de parti kulislerinde nabız tuttum. Burada hedef ne? Nereye varılacak bunları araştırdım. Öncelikle şunu söyleyeyim; bu çıkışı Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’ndan bağımsız değil. Meclis açılışı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli özel bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmeden sonra yeni mesajlar duymaya başladık. Cumhur İttifakı’nda ortak akılla hareket ediliyor bu meselede.

Bir diğer mesaj Bahçeli’nin teröre tavrının ispata muhtaç olmadığı dolayısı ile bu çıkışı yapıyorsa zorlu süreçler ve bölgede yaşanacak gelişmelerle ilgili olduğunu düşünmek ve doğru okumak mesajları veriliyor.

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Nedir o bölgede yaşanan gelişmeler? Şunu da söylüyorlar; Birileri farklı odaklarla aktif ilişki içinde olabilir, özellikle Irak ve Suriye’de. Hep konuşuyoruz birtakım gelişmeler bekleniyor. İsrail’in önce Gazze ardından Beyrut’a saldırıları bölgeyi kapsayacak şekilde genişleyebilir mi? Bir sonraki hedefi Şam olabilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan terör yapıları üzerinden suni yapılar kuruluyor uyarısında bulunmuştu.

BAHÇELİ’NİN ÇIKIŞINDA İKİ YÖNLÜ MESAJ

PYD/PKK üzerinden yeniden düğmeye basıyor olabilir mi? Ankara tüm bunları okuyor. Bahçeli’nin bu çıkışları hem içeriye hem dışarıya, 'Bunun farkındayız, elimizde farklı kartlar var, bunlara müdahale edecek güce sahibiz' mesajı veriyor olabilir. Bu da Bahçeli'nin mesajlaından çıkarılması gereken bir diğer önemli nokta.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA ORTAK AKIL VURGUSU

İç cephe vurgusunun dikkate alınması gerektiğinin altı çiziliyor. Diğer yandan Cumhur İttifakı’nda ortak akıl çerçevesinde hareket ediliyor. DEM PArti'den gelen açıklama pozitif olarak görülüyor.

Bahçeli’den bu denli çıkış beklenmiyordu. Öcalan’ın gerekirse şartlı tahliyesinden söz etti. Ama MHP şartları hep birlikte göreceğiz diyor. Birilerinin elinden belli kartları almak ve maskeleri düşürmek adına böylesi büyük bir hamleyi yapmış oldu Devlet Bahçeli. Hamlesi tek yönlü değil hem içeriye hem dışarıya altını çizmek lazım.

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