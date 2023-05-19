MHP Kozan İlçe Başkanı Atlı, toprağa verildi

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MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, kalp krizi geçirince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Atlı, doktorların tüm çabasına karşın dün hayatını kaybetti. Atlı için bugün Kozan Tarihi Hoş Kadem Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, ailesi, Adana Valisi Süleyman Elban, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti ve MHP milletvekilleri, çevre il ve ilçelerden belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Nihat Atlı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Kozan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MAZBATASINI ALAMAMIŞTI

Nihat Atlı, son yerel seçimlerde MHP’den Kozan Belediye Başkanlığını kazanmıştı. Ancak seçilme yeterliliği olmadığı için Atlı mazbatasını alamamış, kendisinden sonra en çok oy alan o dönem Saadet Partisi’nden seçime giren Kazım Özgan başkan olmuştu.

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