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MHP köylere iniyor

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Semih Yalçın#Köy
MHP köylere iniyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 07:00

MHP Genel Merkezi, “Adım adım 2023; ‘Köyüm Benim’ Sohbet Toplantıları”nı başlatıyor.

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MHP Genel Merkezi seçim çalışmalarına 4 Eylül 2021’de “Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023 - Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler” temalı dokuz bölge toplantısı ile başlamıştı. Bu toplantıları da daha sonra “Adım Adım 2023; İl İl Anadolu” temalı il toplantıları ve “Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları” izlemişti.

KÖY KÖY DOLAŞILACAK

MHP Genel Merkezi, 8 Ekim gününden itibaren de “Adım adım 2023; ‘Köyüm Benim’ Sohbet Toplantıları”nı başlatıyor. “Köyüm Benim” temalı sohbet toplantıları sırasında, ülkenin her yerinin köy köy dolaşılarak en ücra köşelerdeki vatandaşlarla kucaklaşılması hedefleniyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “MHP teşkilatları yollarda, köylerde, kasabalarda, camide, cemevinde, halkın arasındadır” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MHP#Semih Yalçın#Köy

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