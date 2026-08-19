Kongrede duygu dolu anlar: MHP'li vekil, gözyaşlarına hakim olamadı

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Erbaa İlçe Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede partililere hitap eden MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, konuşmasında Erbaalıların her zaman kendilerine destek olduğunu ifade etti. Bulut, "Biz hep sevgi ve muhabbeti gördük. Artık bitti dediğimiz her bir vakitte, bizi tekrar Erbaalılar ayağa kaldırdı. Ne zaman moralimiz bozulsa, ne zaman 'herhalde duvara çarptık' desek bir Erbaalı geldi. Bir gün Şükrü Varol oldu, bir gün Ahmet Yenihan oldu, Ertuğrul Karagöl oldu. Bu Erbaalı’nın ülkücüsü bu evladına şartlar ne olursa olsun kızmadı, küsmedi, gönül koysa da bizi görünce sarıldı. Yine ayağa kaldırdı. O yüzden Erbaa’ya müteşekkirim. Memleketim Erbaa değil ama Erbaalı olsam Erbaa'yı ancak bu kadar sevebilirim" diye konuştu.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Partinin tarihi sorumluluğuna ve mücadelesine değindiği sırada duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Bulut, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sizden tek bir ricam var. Türkiye’de şartlar ne olursa olsun Milliyetçi Hareket Partisi’ne ihtiyaç var. Bana ihtiyaç yok ama bu partiye ihtiyaç var. Biz oluruz, olmayız. Dünyada 5 bin mensubunu şehit vermiş başka bir siyasi parti yok, bunun örneği yok. Bunların hatırasını yaşatmak zorundasınız. Bu davaya sahip çıkmak zorundasınız. Bu dava Ahmet’i, Mehmet’i milletvekili, belediye başkanı yapma davası değil. Diğer siyasi partilerden de farkımız bu; bu dava Türk milletini var etme, yaşatma davasıdır. Herkes gidecek, üç hilal kalacak. Bana kızın, ilçe başkanına kızın ama üç hilale kızmayın."