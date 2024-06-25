MHP kaynakları: Bahçeli’nin sağlık durumu iyi

Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 13:06
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısı öncesi kısa bir tansiyon sorunu yaşadı. MHP kaynaklarından da Bahçeli'nin durumuna ilişkin açıklama geldi. Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ‘Bir tansiyon düşmesi yaşadı, şu an sorun yok.’ ifadeleri kullanıldı.
CNN TÜRK Editörü Duygu Ayaz Bayram, MHP kaynaklarından edindiği bilgiyi canlı yayında paylaştı. Bayram, "Bir tansiyon düşmesi yaşadı, şu an sorun yok. Bahçeli’nin sağlık durumu iyi" dedi.