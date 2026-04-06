MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi

Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 12:07

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul İl Teşkilatı ile birlikte 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini duyurdu.

Yalçın, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BAHÇELİ: YÖNTER AKADEMİK KARİYERİNE AĞIRLIK VERECEK

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in görevden ayrılmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Devlet Bahçeli, Yönter'in akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek amacıyla izin istediğini belirterek "Akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için, bugün kazanmış olduğu doktora ünvanını daha ileriye taşımak amacıyla müsaade istemiştir." ifadesini kullanmıştı.

Yönter'in akademik çalışmalarıyla Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğini belirterek, çalışmalarında başarılar dileyen Bahçeli, "Bizden istifa herhangi bir küskünlüğe dayalı değildir, farklı partilerde görülen olaylara benzer bir yapı değildir. Bir arkadaşımızın hem siyasete hem de akademik kariyerine devam ederken kendi anlayışı çerçevesinde yapmış olduğu bir iş bölümünün sonucudur. Onun için kendisine akademik kariyerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kısa süre içinde yeni bir genel başkan yardımcısının göreve geleceğini açıklayan Bahçeli, "Hizmet süreci devam edecektir. Milliyetçi Hareket Partisinde kırılma, kırgınlık, öfke, intikam gibi kavramlar bize göre çok yabancıdır. Her şeyin hayırlısını düşünmek lazımdır." ifadelerini kullandı

 

