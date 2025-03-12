MHP ile CHP, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili görüşmeme kararı aldı

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CHP Meclis Üyesi Ali Haydar Fırat'ın 'Terörsüz Türkiye' sürecine yönelik bir televizyon programında yaptığı değerlendirmelere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıklamalarda bulundu.

Özdemir, paylaşımında, "Terörsüz Türkiye hedefimizde MHP ve Cumhur İttifakı’nın duruşu gayet açık, temiz ve nettir. Program içinde geçen konuyla alakalı sorduğumuz soruya CHP’li parti meclisi üyesinin, partisi adına tutarlı bir cevap verememesi, kendisinden önceki CHP’li tüm yetkilileri de tasdikleyen bir tutum olmuştur. CHP içi boş kavramlar ve tutarsız cümlelerle kamuoyunu oyalamayı hedeflemektedir. Bu sebeple, Milliyetçi Hareket Partisi olarak CHP’nin, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden, bağımsız Kürdistan konusunda tavrını net olarak ortaya koymadan, kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımızın olmayacağını, Sayın Genel Başkanımızın iradelerinin de bu yönde olduğunu belirterek, saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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