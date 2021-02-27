MHP huzurun kitabını yazdı

Twitter’dan açıklama yapan Bahçeli, şunları kaydetti: “Partimizin AR-GE’sine, İnsanlığın Huzuru projemizde görev alan tüm öğretim üyelerimize, kültür ve fikir insanlarımıza müteşekkir olduğumu ifade ederek ayrı ayrı teşekkür ederim. Akliselim, kalbiselim ve zevkiselim sacayağında İnsanlığın Huzuru projesinin hazırlığı konusunda samimi ve safiyane bir girişimde bulunduk. Çok şükür bu proje bir yıllık ahlaklı ve azimli bir çalışmanın, saygıdeğer nitelikli bir emeğin mahsulü olarak sonuçlanmıştır. İnsanlığın Huzuru isimli eserimizin yepyeni bir ufuk açacağına, hem toplumsal huzurumuza hem de insanlık huzuruna müstesna bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Nitekim huzur için varız, huzuru sağlamak için mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Huzursuzluk son bulsun, huzur kalıcı olsun.”