MHP: Hendek’teki eski patlamalar incelensin

Akçay, “Önceki yıllarda meydana gelen patlamaların da bu soruşturma kapsamında değerlendirilerek işyeri niteliklerinin iyileştirilmesi ve denetime tabi tutulması beklentimizdir. Benzer felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise ruhsatının geçersiz olduğunu savunduğu fabrikanın kurulmasına nasıl izin verildiğini sorarak, “Gereğinden fazla stok malzemenin burada muhafaza edilip de bunların ısınmasından sebep patlama riski nasıl göze alınmıştır? İşçilerimizin, ustabaşılarımızın dört gündür, beş gündür ‘Bu malzemeler patlayacak’ demesine rağmen, hiç kimse nasıl buna kulak kabartmamıştır” dedi.