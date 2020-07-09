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Turan YILMAZ / ANKARA
Haber Giriş: 09.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

MHP: Hendek’teki eski patlamalar incelensin

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
MHP: Hendek’teki eski patlamalar incelensin
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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Sakarya Hendek’teki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili soruşturma kapsamında, aynı fabrikada önceki yıllarda meydana gelen 5 ayrı patlamanın değerlendirilmesini de istedi.

Akçay, “Önceki yıllarda meydana gelen patlamaların da bu soruşturma kapsamında değerlendirilerek işyeri niteliklerinin iyileştirilmesi ve denetime tabi tutulması beklentimizdir. Benzer felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise ruhsatının geçersiz olduğunu savunduğu fabrikanın kurulmasına nasıl izin verildiğini sorarak, “Gereğinden fazla stok malzemenin burada muhafaza edilip de bunların ısınmasından sebep patlama riski nasıl göze alınmıştır? İşçilerimizin, ustabaşılarımızın dört gündür, beş gündür ‘Bu malzemeler patlayacak’ demesine rağmen, hiç kimse nasıl buna kulak kabartmamıştır” dedi.

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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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