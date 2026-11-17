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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Türk devleti ve Türk milleti için bütün dünya dinamiklerinin yerinden oynadığı, jeopolitik kırılmaların birbiri ardına yaşandığı bu dönemlerde bizim açımızdan gelecek yüzyılın ruhuna uygun konum almak bir zorunluluktur." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline Allah'tan rahmet, şehitlerin ailelerine ve TSK'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Türkiye'nin COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapmaya başlağını hatırlatan Bahçeli, Antalya'da yapılan zirvenin 20 Kasım'a kadar devam edeceğini anımsattı.

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Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye bir kez daha küresel diplomasinin merkezi haline gelmiş, uluslararası diplomasi açısından gücünü pekiştirmiştir. Zirvede genel itibari ile elektrifikasyon, temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme, döngüsel ekonomi, iklime dirençli kentler ile iklim finansmanı gibi konular ele alınmaktadır ve bunlar geleceğimiz için stratejik öneme haizdir. Yaşanılabilir bir dünya inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu bireylerin, kurumların ve devletlerin hepsinin ortak yükümlülüğüdür.

COP31'in de bu bakımdan önemli sonuçlar vereceğine inanıyoruz. COP31'de küresel boyutta alınan kararların başarısı ancak bizim günlük hayatta ortaya koyacağımız duyarlılıkla mümkün olacaktır. Biz ülke olarak buna ne kadar hassasiyet gösteriyorsak dünyadan da aynısını bekleme hakkına sahibiz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı buradaki konuşmasında dikkat çektiği hususlar ve Türkiye’nin dönem başkanlığı sürecindeki ortaya koyduğu hedefler için tebrik ediyor, dönem başkanlığını devralan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a özverili çalışmalarından ötürü başarılar diliyorum."

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"BÖLGE HUZURA KAVUŞMADIKÇA HUZURLU OLMAMIZ İMKANSIZ"

Rusya-Ukrayna savaşının halen devam ettiğini belirten Bahçeli, söz konusu savaşın yüksek kayıplı bir yıpratma mücadelesine dönüştüğünü, taraflar arasındaki müzakerelerde de bir sonuca ulaşılmadığını dile getirdi. Bahçeli, bu durumun Türkiye'ye de olumsuz etki ettiğine dikkati çekti.

İsrail'in 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarının devam ettiğini hatırlatan Bahçeli, Gazze Şeridi'nde ateşkes yürürlükte olmasına rağmen yapılan saldırıların can almaya devam ettiğini kaydetti. Bahçeli, "Yaşanan bunca hadise insan onur ve haysiyetini hedef alıp yok sayması bakımından tanım ve tarif edilemez bir cinnet halidir. Daha doğrusu bu kötülük insanlığa açılmış bir savaştır. Hedefi açık ve ortadadır. Müslüman kardeşlerimizin, soydaşlarımızın, anılarımızın, mabetlerimizin yani tarihsel hafızamızın olduğu bu bölge huzura kavuşmadıkça, bizim huzurlu ve mutlu olmamız imkansızdır." diye konuştu.

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Bahçeli, Türkiye'nin Orta Doğu, Kafkasya ve Doğu Avrupa üçgenindeki konumuyla, dünyadaki jeopolitiğiyle küresel krizlerin merkezinde dengeli bir dış politika yürütmek durumunda kaldığını, bunun kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

"EĞİTİM SADECE ÖĞRETMENLERE HAVALE EDİLECEK BİR SÜREÇ DEĞİL"

Devlet Bahçeli, siyasette akıl, ahlak ve adaletin eğitimin de temeli olduğunu vurgulayarak, bir ülkeyi egemen, devleti güçlü ve milleti refah içinde kılacak olguların sağlıklı işleyen bir hukuk sistemi ile çok iyi bir eğitim sistemi olduğunu belirtti.

Eğitim yoluyla çocuklara hangi davranışların kazandırılmak istendiği sorusunun cevabının hem bugünü hem geleceği belirleyeceğini kaydeden Bahçeli, "Bizim cevabımız açık ve nettir" diyerek, Türk-İslam geleneği içinde tarihin sınavını vermiş değerler ile çağın ruhunu kavramış kişilerin yetiştirilmesi gerektiğini aktardı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eğitim sistemine geleneğin ruhu ve günün gerçeği ile ahenkli bir yaklaşım içinde çözümler aradığını anlatan Bahçeli, Milli Eğitim Bakanının şahsına yönelik ortaya konulan bazı sözlerin sadece bir ezber, kaba bir propaganda ve hamaset olduğuna işaret etti.

Eğitim kurumlarında yaşanan elim olayların odağı eğitim sistemine çevirdiğini söyleyen Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğitim sadece okullara ve bu okullarda görev yapan aziz öğretmenlerimize havale edilecek bir süreç de değildir. Okul, eğitim sürecindeki sadece bir aşamayı ifade eder. Halbuki eğitim beşikten mezara kadar devam eden, ailenin, çevrenin ve okulun birlikteliğine dayanan bir süreçtir. Suç, ceza, ödül, kısacası adalet duygusu ailede gelişir. Çocuk hata yaptığında ebeveyni tarafından sorumlu tutulacağını, iyi davranışlar sergilediğinde ödüllendirileceğini bilerek yetiştirildiği takdirde toplumsal hayata katıldığı zaman fiillerinin karşılığını göreceğini öğrenmiş olur. Bu da adalet duygusunu geliştirir. "

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Bahçeli, görsel ve dijital medyanın yarattığı sanal dünyada çocukların şahit oldukları gerçek üstü yaşamların, şiddete meylettiren oyunların, şiddeti ve ahlaksızlığı normalleştiren dizilerin gerçeklikten kopan çocukları ve gençleri, gerçekle sanal arasındaki ince çizgiyi kaybettiklerinde hem kendilerine hem de topluma zarar verme potansiyeline sahip kişiliklere dönüşebildiklerini kaydetti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bu şekilde insanın değerli, önemli ve kutsal olanla bağlarının kopması, normal ile anormalin, gerçek ile sanal olanın sınırlarının muğlaklaşması bütün insanlık adına düşünmeyi zorunlu kılmaktadır. Gerek dünyada gerekse ülkemizde yaşadığımız elim olaylara benzer vakalarda bu oyunların, dizilerin olumsuz etkileri kolaylıkla tespit edilmiştir. Bunun için etkin tedbirlerin alınması zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün dünyada birçok ülkede dijital içerikler, sosyal medya ve oyunlara erişim çeşitli şekillerde kısıtlanmaya çalışılmaktadır. Bu noktada bizim de gerekli adımları atmamızın zamanı gelmiştir, hatta geçmektedir. "

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ

Devlet Bahçeli, 2024 yılının son çeyreğinde ortaya konulan "Terörsüz Türkiye" sürecinin tarihsel akıl ve zamanın ruhuyla doğrudan bağlantılı bir adım olduğunu vurgulayarak, şunları paylaştı:

"Dünyadaki değişim ve gelişmeleri doğru okumak suretiyle Türk milletinin beklentilerini en üst derecede karşılamak maksadıyla atılan bu adımda karar alma süreçlerinin işlevselliği her bakımdan çok değerlidir. Çok geniş bir toplumsal kabul görerek güçlü bir siyasi destek bulan bu düşünce ve yüzyılın inşası fikri, bazı kısıtlı çevrelerde toplumsal karşılığı olmayan sığ içerikli değerlendirmelere de neden olmuştur. Mikrofonu eline alma imkanı doğma ihtimali üzerine serap görenler için ise tam olarak bir hayal kırıklığıdır. Siyaset yapmayı kürsülerde nara atmak olarak değerlendirenlerin bu durumda hayal kırıklığına uğramaları kaçınılmazdır. Türk devleti ve Türk milleti için bütün dünya dinamiklerinin yerinden oynadığı, jeopolitik kırılmaların birbiri ardına yaşandığı bu dönemlerde bizim açımızdan gelecek yüzyılın ruhuna uygun konum almak bir zorunluluktur. Tarihsel akla dayalı var olma, ülke, bölge ve dünyada ontolojik temellerini sağlam ve kalıcı esaslara bağlamak, geleceğe daha güçlü bir Türkiye bırakmak düşüncesi bizim temel gayemizdir. Türk devlet felsefesi zemininden bakıldığında her daim varoluşumuzu mümkün kılan ve yüksek irade kazandıran mefkurelerimiz, yakın ve uzak hedeflerimiz, ideallerimiz olmuştur. Bu dünde vardı, bugünde var, yarın da olacaktır."

Türk ve Türkiye Yüzyılı tasavvurunun, Cumhuriyet ile başlayan modern devlet yapısının ikinci yüzyılının yüksek ideali olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bu yolda yürümeye ant içmiş Türk milliyetçileri olarak Allah'tan gayrısına boyun eğmeyeceğiz. 'Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz." sözlerini sarf etti.

Grup toplantısının ardından, Sözcü televizyonunun bağlı bulunduğu Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ'ye kayyum atanmasının sorulması üzerine Bahçeli, "Bu sorunun sebep ve sonuçlarını Sözcü yöneticilerine sormak lazım. Herhalde, her akşam konuşmalarına dikkat etmeden her şeyi konuşan insanlara sormak lazım." yanıtını verdi.