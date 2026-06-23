MHP grup toplantısı! Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

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Bugünkü grup toplantımızı izleyenlere sevgi ve şükranlarımı iletiyorum. Dinini ve inançlarını yaşatmak için mücadele veren tüm kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum.

TBMM çatısı altında sizlerle birlikte olmaktan kıvanç duyuyorum. Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

TRUMP'IN "PATRON BENİM" SÖZLERİ

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Fransa’da G-7 liderleri bir araya gelmiştir. Zirvenin gündemi kağıt üzerinde hayli kabarıktır. Ekonomik sıkışma, Ukrayna savaşı ve Hürmüz’de yaşananlar aynı zamanda göç endişesi aynı fotoğraf üzerine sıkışmıştır.

Trump’ın burada söylediği ‘patron benim’ sözü öylesine söylenmiş bir söz değildir. AB’nin güvenlik bağlarını gösteren bir sözdür.

AB yıllardır stratejik özgürlükten bahsetmektedir ancak siyasi durumunu ABD’nin gölgesinden çıkaramamaktadır.

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"AB TÜRKİYE'YE İSTİKAMET ÇİZEMEZ"

Ne gariptir ki; AB yıllardır Türkiye’ye güvenlik ve demokrasi dersi vermektedir. Yani AB kendi evinin duvarındaki çatlağı görmüştür hala Türkiye’ye rapor göstermektir. Kendi eksiklikleri yamamamaya çalışmaktadır. Türkiye’ye istikamet çizemezler.

Türk milletine biçiğm verecek terzi anasının karnından doğmamıştır. El atına binen tez iner. Yıllarca kendi güvenliğinin idaresinin başkanı vereneler güvenliğin kendi ellerinde olmadığını anlamıştır. Böyle bir AB Türkiye’ye ders veremez ve devletimizin makamlarına dil uzatamazlar.

Türk devletinin güvenlik politikalarını eleştirmeye yeltenemezler. Yıllarca hain örgütün paçavralarını dalgalandırdılar, FETÖ’nün elemanlarına kucak açtılar. Fitne şebekelerine yuva ve yurt oldular.

Kendi güvenliğini ABD’nin kararlarına bağlayanların bizim Mavi Vatan politikamıza söyleyecek sözü yoktur. Avrupa Türkiye’ye istikamet çizemez. Türkiye’nin

Türk yargısını hedef alan, gözümüzün nuru Ülkü Ocaklarını hedef alan bir AB vardır. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura bura Türk milletini öğretiriz. Türk’e kefen biçenin ölümü korkunç olur.

Ayrıntılar geliyor…