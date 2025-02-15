MHP Genel Merkezi'nde 'Cengiz Aytmatov Enstitüsü'nün açılışı için tören

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MHP Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'nın koordinesinde, parti genel merkezinde Cengiz Aytmatov Enstitüsü'nün açılış töreni düzenlendi.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin himayesinde düzenlenen törene, MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ve çok sayıda davetli katıldı.

Topsakal, enstitünün kurulmasını sağlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Büyük insanların hayatının, milletlerin hayatına benzediğini belirten Topsakal, "Onlar aynı zamanda milletimizin geçmişine ayna, geleceğinin referans taşlarıdır. Bilge liderimiz de bizlere devlet olmanın, millet olmanın, zerafet, nezaket ve gönül yönünü öğretmişlerdir. Bu amaçla Türk kavminin kızıl elması, birlik ve beraberlik içinde güçlü olmaktır. Güçlü olmanın püf noktası ise Türk kavimlerini iyi tanımaktan geçer. Onların örf, adet, gelenek ve göreneklerini öğrenmek için destanlarını, divanlarını, hikayelerini, hikmetlerini velhasıl edebiyatına dair bütün geçmişi iyi bilmeniz gerekir. İşte bu enstitü, tarihin bizlere yüklediği vasiyet günümüze dair sorumluluk, geleceğe dair mirasımızdır" ifadelerini kullandı.