×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla yapılan cemevi için özel türkü hazırlandı

Güncelleme Tarihi:

#Devlet Bahçeli#Cemevi#ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2025 17:16

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla yapılan Hacıbektaş-ı Veli Horasan Erenleri Kültür ve Cemevi Külliyesi'ne ithafen "Canların Türküsü" bestelendi.

Haberin Devamı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Hacıbektaş’ta hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi için 'Canların Türküsü' isimli bir türkü yapıldı. Canfer Balçık tarafından kaleme alınan ve müziği İsmail Altunsaray tarafından yapılan türküyü Elif Buse Doğan seslendirdi. MHP, türküyü sosyal medya hesabından paylaştı.

'AYNI GÖNÜLDE BULUŞANLARIN TÜRKÜSÜ'

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP Genel Başkanımızın, Hacıbektaş’ta hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi’ne ithafen kaleme alınan bu türkü, Alevi–Sünni kardeşliğini, milli birliği ve canların ortak yüreğini anlatıyor. Bu eser, aynı sofrada, aynı gönülde buluşanların türküsüdür" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'CANLARIN TÜRKÜSÜ' SÖZLERİ

Türkünün sözleri şöyle:

“Durudur dilimiz, kırk kapı açar / El ele verince kalmayız naçar /Her can vatan için serinden geçer / Bengi bir vatanın bekçileriyiz. / Canlardan mirastır bu ülke bize / Canımız fedadır Türkiye’mize / Birken bin oluruz, gerek yok söze / Nice yüzyılların öncüleriyiz. / Bağlıyız hem vatan, hem Ehl-i Beyt’e / Bu mübarek mülke, Cumhuriyet’e / Düşmeyiz zillete ya da gaflete / İki Mustafa’nın izcileriyiz. / Aynıdır yönümüz, kıblegahımız / Şaşmaz terazimiz, yok tamahımız / Hep doğruya doğru güzergahımız / Hakk’ın adaletin gözcüleriyiz. / İnsanoğlu yazar kökte, künyede / Ayrışmaya yer yok, sağlam bünyede / Hak bizi gözetsin iki dünyada / Bektaş-ı Velî’nin elçileriyiz. (Ay ile Güneş’in elçileriyiz.) "

Haberle ilgili daha fazlası:
#Devlet Bahçeli#Cemevi#ANKARA

BAKMADAN GEÇME!