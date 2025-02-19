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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son sağlık durumu... 'Planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir'

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#MHP#MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli#Sosyal Medya
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelinin son sağlık durumu... Planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 11:22

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Yüce Allah’a şükürler olsun ki; Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman X hesabından yaptığı açıklamada "Yüce Allah’a şükürler olsun ki; Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

Büyükataman'ın açıklaması şu şekilde:

Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önceden planlanmış bir şekilde başarılı bir operasyon geçirmiş ve hastaneden taburcu olmuştur.

Yüce Allah’a şükürler olsun ki; Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir. Maksatlı bir şekilde trol isimler arkasına saklanıp kafa karıştırmaya çalışan Türkiye ve MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır.

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#MHP#MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli#Sosyal Medya

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