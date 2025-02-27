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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son sağlık durumu

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#Devlet Bahçeli#MHP#Sağlık Durumu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son sağlık durumu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 16:01

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İzzet Ulvi Yönter, "Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum" dedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yönter, "Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir.

Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum. Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi" ifadelerini kullandı.

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#Devlet Bahçeli#MHP#Sağlık Durumu

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