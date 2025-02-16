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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den TÜSİAD'A tepki: TÜSİAD'ın vesayetçiliği nüksetti

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#MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli#ANKARA#TÜSİAD
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden TÜSİADA tepki: TÜSİADın vesayetçiliği nüksetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 16:43

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'TÜSİAD'ın vesayetçiliği nüksetti. TÜSİAD'ın iç ve dış çıkar gruplarına sözcülük yaparak Türk milletin seçim ve tercihleri etrafında kuşku oluşturma gayret ve gayesi art niyetlilik, siparişi alınmış planlı siyaset mühendisliğidir.' dedi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

TÜSİAD'ın iç ve dış çıkar gruplarına sözcülük yaparak Türk milletin seçim ve tercihleri etrafında kuşku oluşturma gayret ve gayesi art niyetlilik, siparişi alınmış planlı siyaset mühendisliğidir.TÜSİAD muhalefet cenahını konsolide etme arayışındadır.

TÜSİAD Başkanı kendine güveniyorsa ve cesareti varsa sadece gizli kapaklı diyalogları ve al-ver süreçlerini ilan ve ifşa ederek ne kadar şeffaf ve demokrat olduğunu ispat edebilecektir.

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#MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli#ANKARA#TÜSİAD

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