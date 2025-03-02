Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Selahattin Demirtaş'a telefon

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CNN Türk'te yer alan son dakika gelişmesine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefonda görüştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısının ardından DEM heyeti İmralı’ya ziyaretlerde bulunmuştu. DEM Parti heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını Türkçe ve Kürtçe paylaşmıştı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan yazılı mesajda, PKK’ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı yapmıştı.

Barış ve demokratik toplum döneminin dilinin de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumunda olduğu belirtilen mesajda, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle, diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim." ifadelerine yer verilmişti.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün, yazılı bir açıklama yaparak "27 Şubat 2025 tarihinde DEM heyeti tarafından kamuoyuna okunan ve İmralı’da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir. Kandil’den yapılan açıklamalar bu çağrıyı destekleyici ve tamamlayıcı özelliktedir, nitekim memnuniyet vericidir. Türk milleti yeni bir tarih yazmaktadır. Terörsüz Türkiye, huzurlu Türkiye, süper güç Türkiye yarın değil, hemen ulaşılacak bir hedeftir ve bizim de siyasi şerefimize emanettir" demişti.